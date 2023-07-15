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Италия

Сегодня, 16:07

«Интер» отказался от подписания Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не вернется в «Интер».

Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб принял решение прекратить переговоры о подписании 30-летнего игрока. Футболиста уже уведомили об этом, «Челси» тоже скоро проинформируют. «Нерадзурри» решили отказаться от бельгийца из-за его переговоров с «Ювентусом» и слухов об интересе «Милана».

По данным источника, в ночь с пятницы на субботу Лукаку позвонил спортивному директору «Интера» Пьеро Аусилио, чтобы попытаться наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго. Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить 35 миллионов евро за Лукаку, «Ювентус» — 37,5 миллиона.

Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Лукаку сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
ФК Ювентус
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