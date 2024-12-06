«Интер» сыграет с «Пармой» в чемпионате Италии по футболу 6 декабря

«Интер» сыграет с «Пармой» в 15-м туре чемпионата Италии по футболу в пятницу, 6 декабря. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Парма» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 14-ти туров серии А команда из Милана набрала 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Пармы с 15-ю баллами идет на 11-й строчке чемпионата Италии.

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