«Интер» планирует бесплатно подписать Тюрама летом 2023 года

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«Интер» хочет приобрести форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом, утверждает La Gazzetta dello Sportю
По данным источника, миланцы планируют подписать 25-летнего игрока на пять лет с зарплатой 5 миллионов евро в год.
В начале январе 2023 года Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.
25-летний француз выступает за «Боруссию М» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.