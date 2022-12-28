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Италия

Сегодня, 12:56

«Интер» планирует бесплатно подписать Тюрама летом 2023 года

Виктория Кравченко
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«Интер» хочет приобрести форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом, утверждает La Gazzetta dello Sportю

По данным источника, миланцы планируют подписать 25-летнего игрока на пять лет с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В начале январе 2023 года Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.

25-летний француз выступает за «Боруссию М» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

ФК Интер (Интернационале)
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