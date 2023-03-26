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Италия

Сегодня, 10:46

«Интер» поборется с «Барселоной» за подписание Обамеянга

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» планирует летом приобрести нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, габонский футболист должен покинуть «Стэмфорд Бридж» этим летом, и возможно его возвращение в «Барселону». Но «Интер» не прочь заполучить Обамеянга и следит за ситуацией.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, после чего перешел в «Челси». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с «Челси» действует до конца июня 2024 года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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