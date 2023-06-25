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Италия

Сегодня, 15:37

«Интер» попробует приобрести Морату, если Лукаку покинет клуб летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората является запасным вариантом «Интера», если в летнее трансферное окно команду покинет форвард Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что руководство «Челси» приняло решение продать Лукаку летом. «Синие» не рассматривают варианты с арендным соглашением.

В минувшем сезоне бельгиец сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Он выступал в составе команды на правах аренды из «Челси».

По информации источника, «Интер» начнет работать над трансфером Мораты, если им не удастся сохранить Лукаку.

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. В прошедшем сезоне 30-летний испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Альваро Мората
Ромелу Лукаку
Футбол
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ФК Челси
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