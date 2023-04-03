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Италия

Сегодня, 13:19

«Интер» поставил условия для Индзаги

Виктория Кравченко
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Руководство «Интера» дало главному тренеру Симоне Индзаги три матча для исправления ситуации в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Команда не может победить 4 матча подряд. По информации СМИ, «Интер» связывался с Маурисио Почеттино по поводу возможной должности главного тренера в миланском клубе.

По данным источника, если в играх против «Ювентуса» (Кубок Италии), «Салернитаны» (серия А) и «Бенфики» (Лига чемпионов) команда выступит плохо, Индзаги может быть уволен.

На данный момент «Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской серии А.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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