«Интер» предлагает новый контракт де Врею до 2025 года с зарплатой в 3,8 миллиона евро за сезон

Защитник «Интера» Стефан де Врей может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Ему было предложено новое соглашение до 2025 года. Зарплата 30-летнего голландца составит 3,8 миллиона евро за сезон.

Летом и де Врея заканчивается действующий контракт, и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента. Игроком активно интересуются «Тоттенхэм», «Севилья» и «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.