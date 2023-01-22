«Интер» предлагает новый контракт де Врею до 2025 года с зарплатой в 3,8 миллиона евро за сезон

Сегодня, 17:22
Защитник «Интера» Стефан де Врей может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
Ему было предложено новое соглашение до 2025 года. Зарплата 30-летнего голландца составит 3,8 миллиона евро за сезон.
Летом и де Врея заканчивается действующий контракт, и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента. Игроком активно интересуются «Тоттенхэм», «Севилья» и «Атлетико».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования