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Италия

Сегодня, 09:25

«Интер» предложил Маркусу Тюраму контракт на пять лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам ведет переговоры с «Интером», сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» находились в числе основных претендентов на 25-летнего француза еще в январе, однако тогда трансфер не состоялся.

Форвард не намерен продлевать истекающий этим летом контракт с «Боруссией», поэтому сейчас может открыто вести переговоры с другими клубами.

«Интер» уже предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Тюрам сыграл за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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