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Италия

Сегодня, 14:26

«Интер» предложил Начо 3-летний контракт и повышение зарплаты

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» предложил контракт защитнику «Реала» Начо, сообщает L'Interista.

По данным источника, итальянский клуб предлагает 33-летнему игроку трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» ждет ответа Начо на предложение о новом контракте.

Футболист является воспитанником мадридцев и выступает за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и записал на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.

Источник: L'Interista
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
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