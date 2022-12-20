«Интер» предложил защитнику Бастони новый контракт с повышением зарплаты. Игрок взял время на раздумье

Защитник «Интера» Алессандро Бастони получил от клуба предложение о продление контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По новому соглашению, которое будет рассчитано до 2027 года, итальянец может зарабатывать 4,5 миллионов евро в год.

Тем не менее, защитник пока решил взять время на раздумья. На фоне интереса со стороны «Манчестер Сити» Бастони сомневается в том, чтобы соглашаться на предложение «Интера».

Также прошлым летом в его услугах был заинтересован «Тоттенхэм», который тренирует бывший наставник «нерадзурри» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Бастони 1 результативная передача в 11 матчах серии А.