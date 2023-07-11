«Интер» предложит «Челси» 30-35 миллионов евро за Лукаку

«Интер» намерены сделать новое предложение о трансфере форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, «нерадзурри» готовят предложение на сумму в 30-35 миллионов евро. Миланцы поддерживают постоянный контакт с агентом игрока, но сам бельгиец тоже должен поучаствовать в осуществлении сделки.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение «Интера» о переходе 30-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Лукаку сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.