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Италия

Сегодня, 16:34

«Интер» предложит Шкриньяру контракт с повышением зарплаты до 6,5 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» намерен подписать новый контракт с защитником Миланом Шкриньяром, пишет инсайдер Николо Скира.

Клуб предложит словаку контракт с повышением зарплаты до 6,5 миллиона евро в год. Ожидается, что встреча руководства с агентом игрока пройдет в ближайшее время.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что за ситуацией со Шкриньяром внимательно следят «Реал» и «ПСЖ».

Напомним, летом «нерадзурри» были готовы продать защитника за 70 миллионов евро, но из-за истечения в конце этого сезона соглашения никто не согласился платить такую цену.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
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