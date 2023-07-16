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Италия

Сегодня, 23:22

«Интер» работает над приобретением Куадрадо

Виктория Кравченко
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«Интер» может подписать контракт с бывшим игроком «Ювентуса» Хуаном Куадрадо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны на данный момент ведут переговоры. Соглашение может быть рассчитано на год с окладом в 2 миллиона евро, не считая бонусы.

Ранее Куадрадо отклонил предложения из Саудовской Аравии и от турецкого «Фенербахче», так как намерен продолжить играть в серии А.

35-летний колумбией провел за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.

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