«Интер» работает над приобретением Куадрадо

«Интер» может подписать контракт с бывшим игроком «Ювентуса» Хуаном Куадрадо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны на данный момент ведут переговоры. Соглашение может быть рассчитано на год с окладом в 2 миллиона евро, не считая бонусы.

Ранее Куадрадо отклонил предложения из Саудовской Аравии и от турецкого «Фенербахче», так как намерен продолжить играть в серии А.