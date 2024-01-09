Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:00

«Интер»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Интер» проведет три матча в январе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Давиде Фраттези.
Давиде Фраттези.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В январе «Интер» тренера Симоне Индзаги проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Милана. Время начала — московское.

Расписание матчей «Интера» в январе 2024 года

  • 13 января. 22.45. Серия А. «Монца» — «Интер»
  • 19 января. 22.00. 1/2 финала Суперкубка Италии. «Интер» — «Лацио»
  • 28 января. 22:45. Серия А. «Фиорентина» — «Интер»

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следить за ключевыми событиями игр «Интера» можно с помощью матч-центра «СЭ». Смотрите видеотрансляции матчей команды Индзаги в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
Серия А
0
Читайте также
Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод
В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В Италии могут сократить количество клубов в серии А с 20 до 18