«Интер»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Сегодня, 16:00
В январе «Интер» тренера Симоне Индзаги проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Милана. Время начала — московское.
«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.
Следить за ключевыми событиями игр «Интера» можно с помощью матч-центра «СЭ». Смотрите видеотрансляции матчей команды Индзаги в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».
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