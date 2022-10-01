«Рома» с минимальным преимуществом обыграла «Интер» в чемпионате Италии

1 октября, 20:56
«Рома» на выезде обыграла «Интер» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1.
У хозяев забитым мячом отметился Федерико Димарко, открывший счет в матче на 30-й минуте.
Через 9 минут счет сравнял нападающий «Ромы» Пауло Дибала. Победный гол на счету Криса Смоллинга, который вывел римский клуб вперед на 75-й минуте.
После восьми туров «Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Рома» располагается на 4-м месте с 16 очками.
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Основные источники исследования