«Рома» с минимальным преимуществом обыграла «Интер» в чемпионате Италии

«Рома» на выезде обыграла «Интер» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1.

У хозяев забитым мячом отметился Федерико Димарко, открывший счет в матче на 30-й минуте.

Через 9 минут счет сравнял нападающий «Ромы» Пауло Дибала. Победный гол на счету Криса Смоллинга, который вывел римский клуб вперед на 75-й минуте.

После восьми туров «Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Рома» располагается на 4-м месте с 16 очками.