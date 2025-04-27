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«Интер» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Интер» сыграет с «Ромой» в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP
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«Интер» сыграет с «Ромой» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

По итогам 33-х туров серии А команда из Милана набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Римский клуб с 57 баллом идет на седьмой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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