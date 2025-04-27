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Сегодня, 17:57

«Интер» проиграл «Роме» и потерял лидерство в серии А

Защитники Дензел Дюмфрис («Интер») и Анхелиньо («Рома»).
Фото Reuters
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«Интер» дома проиграл «Роме» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол забил нападающий гостей Матиас Соуле с передачи форварда Элдора Шомуродова.

Из-за поражения «Интер» опустился с первого на второе место в турнирной таблице серии А. У «нерадзурри» 71 очко в 34 матчах. Столько же набрал «Наполи», который опережает миланскую команду по дополнительным показателям.

В воскресенье, 27 апреля неаполитанцы дома примут «Торино» в игре 34-го тура чемпионата Италии (начало — в 21.45 мск).

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Рома

В параллельном матче «Фиорентина» на своем поле победила «Эмполи» — 2:1.

У хозяев забили Ясин Адли и Роландо Мандрагора, единственный гол гостей на счету Джакопо Фаццини.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 59 очками. «Эмполи» идет на 19-й строчке с 25 очками.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Эмполи

4
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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