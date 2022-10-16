«Интер» обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии

«Интер» одержал победу над «Салернитаной» в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:0).

Забитыми голами в матче отличились нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес и полузащитник Николо Барелла.

На данный момент команда из Милана занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (18 очков), «Салернитана» идет на 12-й позиции (10 очков).