«Интер» разгромил «Сампдорию»

«Интер» дома разгромил «Сампдорию» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У хозяев забивали Стефан Де Врей, Николо Барелла и Хоакин Корреа.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в серии А. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.