«Интер» разгромил «Сампдорию»

29 октября, 23:37
«Интер» дома разгромил «Сампдорию» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:0.
У хозяев забивали Стефан Де Врей, Николо Барелла и Хоакин Корреа.
«Интер» набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в серии А. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования