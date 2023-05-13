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Италия

13 мая, 23:39

«Интер» обыграл «Сассуоло» и поднялся на третье место в серии А

Мария Гусева
«Интер» — «Сассуоло».
Фото Global Look Press
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«Интер» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Лаутаро Мартинес. У гостей голы забили Матеус Энрике и Давид Фраттези. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Сассуоло» Руан Трессолди.

«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» располагается на 13-й строчке — 44 очка.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Наполи» 21 мая. «Сассуоло» встретится с «Монцей» 19 мая.

Италия. Серия А. 35-й тур
13 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:2
Сассуоло

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
серия А
0
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