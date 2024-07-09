«Интер» сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером серии А

«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Sky Sport.

По информации источника, новое соглашение с 48-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата тренера составит 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. С таким доходом Индзаги обойдет возглавляющего «Наполи» Антонио Конте, который зарабатывает 6 миллионов евро за сезон, и займет позицию самого высокооплачиваемого тренера в серии А.

Отмечается, что «Интер» объявит о подписании нового контракта со специалистом на этой неделе.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.