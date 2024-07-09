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Сегодня, 10:46

«Интер» сделает Индзаги самым высокооплачиваемым тренером серии А

Алина Савинова
Симоне Индзаги.
Фото AFP
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«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Sky Sport.

По информации источника, новое соглашение с 48-летним специалистом будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата тренера составит 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. С таким доходом Индзаги обойдет возглавляющего «Наполи» Антонио Конте, который зарабатывает 6 миллионов евро за сезон, и займет позицию самого высокооплачиваемого тренера в серии А.

Отмечается, что «Интер» объявит о подписании нового контракта со специалистом на этой неделе.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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