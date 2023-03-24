«Интер» следит за 23-летним дебютантом сборной Италии Ретеги

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Тигре» Матео Ретеги, сообщает Sky Sports Italia.

По данным источника, представители «нерадзурри» уже больше года следят за 23-летним итальянцем.

«Тигре» арендовал Ретеги у «Бока Хуниорс» на два года, а летом выкупит контракт игрока за 2,5 миллиона евро. При этом «Бока Хуниорс» получать 50 процентов от следующей продажи игрока.

Ретеги дебютировал за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Англией (1:2). В этой игре он отметился голом.

В этом сезоне на его счету 6 голов в 9 матчах за аргентинский клуб.