«Интер» согласовал предварительную сумму нового контракта Шкриньяра. Стороны не могут договориться по бонусам

24 ноября, 17:42
«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает FC Inter News.
Стороны согласились, что базовая зарплата футболиста по новому соглашению составит 6 миллионов евро в год. Однако клуб и игрок пока не могут прийти к соглашению по сумме возможных бонусных выплат, которые, по предложению агента игрока, могут составить до 3 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает 27-летнему словаку зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.