«Интер» сыграет с «Удинезе» в форме, посвященной «Трансформерам»

«Интер» представил лимитированную домашнюю форму, посвященную саге «Трансформеры».

В субботнем матче чемпионата Италии против «Удинезе» команда Симеоне Индзаги выйдет на поле с логотипом фильма, который заменит рекламу Paramount+. Футболки нерадзурри будут выставлены на аукцион, а часть передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.

Также на «Сан-Сиро» будут присутствовать два трансформера, которые примут участие во встрече в качестве зрителей. С 8 декабря на платформе Paramount+ будет доступна последняя часть фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Матч «Интер» — «Удинезе» состоится в субботу, 9 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.