«Интер» и «Торино» сыграют 28 апреля в 34-м туре серии А

«Интер» 28 апреля дома встретится с «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 13.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Интер» — «Торино» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1» по подписке и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 13.25 мск.

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«Интер» с главным тренером Симоне Индзаги идет на первой строчке в турнирной таблице серии А с 86 очками. «Торино» под руководством Ивана Юрича набрал 46 баллов и находится на десятом месте.

Ранее, 22 апреля, «Интер» обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре серии А и обеспечил себе досрочное чемпионство.

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