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5 октября, 23:40

«Интер» победил «Торино» благодаря хет-трику Тюрама

Алина Савинова
Маркус Тюрам празднует гол в ворота «Торино».
Фото Global Look Press
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«Интер» дома победил «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У черно-синих хет-трик оформил Маркус Тюрам. Голы гостей забили Дуван Сапата и Никола Влашич (с пенальти). Гранатовые с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гильермо Марипана.

«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Симоне Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А. «Торино» проиграл третий матч кряду — туринцы идут шестыми в чемпионате Италии.

20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». «Торино» в этот же день сыграет на выезде против «Кальяри».

Италия. Серия А. 7-й тур
05 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:2
Торино
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Серия А

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