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Сегодня, 20:45

«Интер» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии А

«Интер» встретится с «Торино» в 7-м туре чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Интер сыграет с «Торино» в итальянской серии А в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
Основные события игры «Интер» — «Торино» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 7-й тур
05 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Торино


«Интер» и «Торино» набрали по 11 очков в 6 матчах серии А. В сезоне-2023/24 «Интер» выиграл чемпионат Италии, «Торино» занял девятое место.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Серия А

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