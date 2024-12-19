«Интер» и «Удинезе» сыграют в 1/8 финала Кубка Италии в четверг, 19 декабря. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Милане покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск. Также транслировать игру Кубка Италии будут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Удинезе» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Интер» в прошлом сезоне чемпионата Италии-2023/24 занял первое место и начинает свой путь в кубке со стадии 1/8 финала. «Удинезе» в двух первых раундах победил «Авеллино» (4:0) и «Салернитану» (3:1) соответственно.