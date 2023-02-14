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Италия

Сегодня, 11:07

«Интер» в игре с «Сампдорией» в третий раз за 10 лет не забил, нанеся 25 ударов за матч

Руслан Минаев
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«Интер» на выезде сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Нерадзурри» нанесли по воротам соперника 25 ударов. Таким образом, «Интер» в третий раз за последние 10 сезонов не забил ни одного гола после 25 ударов за матч.

Ранее такое было в сентябре 2018 года в игре с «Пармой» (28 ударов) и в феврале 2022-го в матче против «Сассуоло» (29 ударов).

В этом сезоне «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

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