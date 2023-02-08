«Интер» в январе пытался купить Павара, но «Бавария» отказала

«Интер» в январе пытался подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает CalcioMercato.

В руководстве «нерадзурри» учитывали возможный уход Милана Шкриньяра в «ПСЖ» летом этого года, поэтому были настроены подписать француза зимой. Однако «Бавария» отказалась продавать 26-летнего игрока. Эту информацию подтвердил и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Контракт Павара с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 25 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.