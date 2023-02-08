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Италия

Сегодня, 16:35

«Интер» в январе пытался купить Павара, но «Бавария» отказала

Руслан Минаев
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«Интер» в январе пытался подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает CalcioMercato.

В руководстве «нерадзурри» учитывали возможный уход Милана Шкриньяра в «ПСЖ» летом этого года, поэтому были настроены подписать француза зимой. Однако «Бавария» отказалась продавать 26-летнего игрока. Эту информацию подтвердил и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Контракт Павара с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 25 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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