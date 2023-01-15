Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Вероной»

Сегодня, 00:38
«Интер» обыграл «Верону» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на третьей минуте забил форвард хозяев Лаутаро Мартинес.
«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 18 матчах. «Верона» идет на 19-й строчке с 9 очками в 18 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования