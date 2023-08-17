«Интер» вступил в переговоры с «Баварией» по трансферу Павара

«Интер» выдвинул предложение по поводу покупки французского защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль в своих социальных сетях.

По информации источника, миланский клуб предложил 25 миллионов евро за трансфер Павара. Однако такой вариант не устроил немцев, которые хотят получить за игрока больше. Отмечается, что недавно Павар в личной беседе сообщил Ян-Кристиану Дризену, что намерен покинуть «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 27-летнего Павара около 29 миллионов евро. Руководство «Баварии» хочет за игрока от 45 до 50 миллионов евро.