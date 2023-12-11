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Италия

Сегодня, 16:59

«Интер», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в назначении тренера «Болоньи» Тиагу Мотты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может возглавить один из топ-клубов итальянской серии А, утверждает FootMercato.

По информации источника, представители «Интера» и «Ювентуса» уже контактировали с 41-летним итальянцем на предмет возможного назначения в следующем сезоне. Кроме того, он находится в шорт-листе «Милана» на случай увольнения Стефано Пиоли.

Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В текущем сезоне команда с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А после 15 туров.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
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