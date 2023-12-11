«Интер», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в назначении тренера «Болоньи» Тиагу Мотты

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может возглавить один из топ-клубов итальянской серии А, утверждает FootMercato.

По информации источника, представители «Интера» и «Ювентуса» уже контактировали с 41-летним итальянцем на предмет возможного назначения в следующем сезоне. Кроме того, он находится в шорт-листе «Милана» на случай увольнения Стефано Пиоли.

Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В текущем сезоне команда с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А после 15 туров.