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«Интер» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

«Интер» встретится с «Ювентусом» в матче 9-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Интер» встретится с «Ювентусом» в матче 9-го тура итальянской серии А в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С ключевыми событиями матча «Интер» — «Ювентус» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ювентус

В восьми турах чемпионата Италии «Интер» набрал 17 очков, а «Ювентус» — 16. Лидирует «Наполи», заработавший 22 очка. В предыдущем туре «Интер» победил «Рому» (1:0), а «Ювентус» с тем же счетом обыграл «Лацио».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус

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