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Сегодня, 14:18

«Интеру» интересен защитник «Зенита» Ренан, но не за 20 миллионов евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Интер» следит за 20-летним защитником Робертом Ренаном, права на которого принадлежат «Зениту» — сейчас футболист выступает в аренде в бразильском «Интернасьонале».

Чемпион Италии рассматривает его кандидатуру в нынешнее трансферное окно, но имеющие немалые проблемы с бюджетом черно-синие не готовы потратиться на ту сумму, которую якобы запрашивает питерский клуб.

По версии издания, сине-бело-голубые оценивают Роберта в 20 миллионов евро, что не устраивает «Интер».

В связи с этим миланцы присматриваются и к защитнику из загребского «Динамо» Мауро Перковичу — он оценивается в 7-8 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Интер (Интернационале)
Роберт Ренан
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