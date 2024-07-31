«Интеру» интересен защитник «Зенита» Ренан, но не за 20 миллионов евро

Итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Интер» следит за 20-летним защитником Робертом Ренаном, права на которого принадлежат «Зениту» — сейчас футболист выступает в аренде в бразильском «Интернасьонале».

Чемпион Италии рассматривает его кандидатуру в нынешнее трансферное окно, но имеющие немалые проблемы с бюджетом черно-синие не готовы потратиться на ту сумму, которую якобы запрашивает питерский клуб.

По версии издания, сине-бело-голубые оценивают Роберта в 20 миллионов евро, что не устраивает «Интер».

В связи с этим миланцы присматриваются и к защитнику из загребского «Динамо» Мауро Перковичу — он оценивается в 7-8 миллионов евро.