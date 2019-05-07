Иньяцио Абате: "Конфликт между Гаттузо и Бакайоко - это неприятно"

Защитник "Милана" Иньяцио Абате считает, что клубу удастся избежать проблем из-за конфликта между главным тренером Дженнаро Гаттузо и полузащитником Темуе Бакайоко. Француз и итальянец повздорили во время матча чемпионата Италии с "Болоньей" (2:1).

– Мы боролись, победа была заслуженной, а случившееся с Бакайоко – это неприятно, конечно, такого быть не должно. Но Гаттузо знает, как справиться с ситуацией, – цитирует Sky Italia Абате. – Носить форму "Милана" не так просто. Нужно чем-то жертвовать, чтобы добывать большие победы. Мы надеемся добиться чего-то особенного, нельзя отступать ни на сантиметр. В этом сезоне мы потеряли слишком много очков и утрачивали самообладание. Нужно сохранять спокойствие и решительно противостоять соперникам.