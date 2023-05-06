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Италия

Сегодня, 07:19

Ирвин Лосано назвал чемпионство «Наполи» лучшим моментом в своей карьере

Виктория Кравченко
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Вингер «Наполи» Ирвин Лосано назвал чемпионство своего клуба лучшим моментом в карьере.

«Никогда не был на прекраснейшей вечеринке. Никогда не видел такого счастья ни в одном городе, где я играл. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и такое же счастье», — цитирует Лосано официальный сайт клуба.

В этом сезоне серии А 27-летний игрок забил 3 мяча и отдал 3 голевых в 31 матче. 4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Ирвинг Лосано
ФК Наполи
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