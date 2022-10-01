Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:00

Иско доволен выступлением сборной Испании в Лиге наций

Виктория Кравченко

Полузащитник «Севильи» Иско поделился эмоциями по поводу выхода сборной Испании в плей-офф Лиги наций УЕФА. 27 сентября испанцы минимально обыграли Португалию (1:0) в этом турнире.

«Невероятное достижение команды. Я очень рад. Это великолепная команда. Я бы хотел быть там, но не одержим этой идеей. Ппросто хочу хорошо делать свою работу», — цитирует Иско Marca.

Сборная Испании набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальская команда стала второй — 10 очков.

Иско Аларкон (Иско)
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ювентус» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед» Далота

Чемпионат Италии: «Наполи» — «Торино», «Интер» — «Рома» и другие матчи 8-го тура