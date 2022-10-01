Иско доволен выступлением сборной Испании в Лиге наций

Полузащитник «Севильи» Иско поделился эмоциями по поводу выхода сборной Испании в плей-офф Лиги наций УЕФА. 27 сентября испанцы минимально обыграли Португалию (1:0) в этом турнире.

«Невероятное достижение команды. Я очень рад. Это великолепная команда. Я бы хотел быть там, но не одержим этой идеей. Ппросто хочу хорошо делать свою работу», — цитирует Иско Marca.

Сборная Испании набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальская команда стала второй — 10 очков.