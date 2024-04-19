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Сегодня, 13:32

Испанский журналист: «Хрупкость не позволила Черышеву раскрыть свой талант. По уровню он чуть слабее Мостового»

Зарина Халимхонова
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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ», поделился мнением о будущем российского футболиста «Венеции» Дениса Черышева.

«Мне всегда нравился Денис. У него хорошая левая нога. И он намного талантливее своего отца. Даже Фабио Капелло отмечал, насколько Черышев-младший хорош. И Денис доказал, что он был одним из лучших в сборной России. Но он очень хрупкий. Не знаю, почему так, ведь его отец крепкий. В этом плане Денису просто не повезло. Жаль, что он не смог раскрыть свой талант в полной мере. Он мог добиться большего. Александр Мостовой и Андрей Аршавин — два самых лучших игрока после распада СССР. А Денис Черышев — не тот уровень, немного слабее. Но видно, что Денис всегда выбирал спорт, а не деньги. Не знаю, готов ли Денис для российского футбола, если «Венеция» его не сохранит. В российском футболе очень много единоборств. Техники и таланта у него достаточно. А вот физики... Но если он вернется в Россию, буду только рад!» — сказал Ортега «СЭ».

Ранее стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

33-летний Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, ранее выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Денис Черышев
ФК Венеция
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