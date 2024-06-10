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Сегодня, 10:16

Источник: Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»

Виктория Кравченко
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Удинезе», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, испанец является главным кандидатом на этот пост.

В субботу, 8 июня, «Удинезе» объявил об уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда завершила сезон серии А на 15-м месте.

Ранее сообщалось о том, что Абаскаль может возглавить «Гранаду».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.

ФК Удинезе
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