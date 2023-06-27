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Италия

Сегодня, 17:19

TMW: Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Вероне», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «Верона» хочет взять 27-летнего игрока в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету. Миранчук хочет остаться в Италии.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Верона
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