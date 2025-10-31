Источник: «Дженоа» может уволить Виейру и спортдиректора Оттолини

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра и спортивный директор Марко Оттолини оказались на грани увольнения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источнкиа, после худшего в истории команды старта сезона в Серии А в клубе намерены сначала найти нового спортивного директора, который уже примет решение относительно будущего французского тренера.

Главным кандидатом на замену Оттолини считается испанец Диего Лопес, который до мая 2025 года работал в «Лансе».

45-летний итальянец Оттолини работает в «Дженоа» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Контракт 49-летнего Виейра действует до 30 июня 2027 года.

У «Дженоа» серия из 5 матчей без побед (4 поражения и 1 ничья). Команда идет на последнем месте в таблице чемпионата Италии.