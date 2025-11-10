Источник: Конте обсудит с руководством «Наполи» возможный уход из клуба

10 ноября, 13:17
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.
По информации источника, 10 ноября 56-летний итальянец встретится с руководством клуба. На встрече стороны обсудят, стоит ли им продолжать сотрудничество.
Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.
9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Эта потеря очков стала для неаполитанцев третьей подряд — ранее «Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в чемпионате и «Айнтрахтом» (0:0) — в Лиге чемпионов.
С 22 очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
Хоп хэй лала лэй
Все дороги ведут.... в Спартак)))
14.11.2025
DaviT MosKv
Снова будет без работы, как перед Наполи
10.11.2025
DaviT MosKv
его команды выжигают и выгорают. команды Спалетти интереснее команд Конте. если без шуток.
10.11.2025
SPFAN
В Спартак собрался
10.11.2025
Angeldust
он в очередной и лишний раз доказывает, что он тренер чисто для титулов на внутренней арене. В ЛЧ у Конте снова никак.
10.11.2025
AlAr
Конте всем и всё доказал. Да, Наполи на 4 месте, но разве это критично?
10.11.2025
hottie
А куда он намылился? В Серии А вроде все хорошо идет, в ЛЧ похуже, но не критично. Особо смысла валить нет.
10.11.2025
ValeraK
В Нижний)
10.11.2025
Кариока_двойка.
Скажет руководству: В Москву надо ехать, в Москве вся сила.
10.11.2025
Алексей Булатов
В Спартак!!!
10.11.2025