Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:30

Фабрицио Романо: Конте возглавит «Наполи», контракт с тренером уже согласован

Алина Савинова
Антонио Конте.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что неаполитанский клуб согласовал с тренером все детали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал. Конте подпишет контракт до июня 2027 года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

«Наполи» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице серии А. Команда набрала 53 очка за 38 туров.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Серия А
0
Читайте также
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Мэр Бергамо наградил «Аталанту» почетной городской медалью