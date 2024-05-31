Фабрицио Романо: Конте возглавит «Наполи», контракт с тренером уже согласован

Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что неаполитанский клуб согласовал с тренером все детали, включая зарплату, бонусы, имиджевые права и персонал. Конте подпишет контракт до июня 2027 года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

«Наполи» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице серии А. Команда набрала 53 очка за 38 туров.