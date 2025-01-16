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Сегодня, 18:37

Источник: Кварацхелия будет играть в «ПСЖ» под номером Мбаппе

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия будет выступать в «ПСЖ» под седьмым номером, сообщает Le Parisien.

По информации источника, грузинский футболист подпишет контракт с новым клубом уже 17 января и будет официально представлен в качестве игрока парижской команды. Последней «семеркой» в «ПСЖ» был форвард Килиан Мбаппе, который перешел в «Реал» летом 2024 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, нападающий перейдет из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро. Игрок подпишет контракт с парижанами на пять лет.

23-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: Le Parisien
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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