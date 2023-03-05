Источник: Матич продлит контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич близок к продлению контракта с римской командой, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сербский хавбек хочет остаться в клубе и продолжить выступление под руководством Жозе Моуринью. «Рома» готова предложить 34-летнему сербу новый однолетний контракт до лета 2024 года.

Действующее соглашение игрока с римской командой рассчитано до лета 2023 года.

Ранее он выступал за «Челси», «Бенфику» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 23 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.