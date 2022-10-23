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Италия

Сегодня, 03:59

Источник: президент «Фиорентины» пытался сломать дверь раздевалки после поражения от «Интера»

Сергей Разин
корреспондент

«Фиорентина» в матче 11-го тура чемпионата Италии уступила «Интеру» — 3:4.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «фиалок» Рокко Коммиссо, расстроенный пропущенным голом в добавленное время, пытался сломать дверь раздевалки на стадионе миланского клуба. Также сообщается, что гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне на повышенных тонах общался с гендиректором «Интера» Джузеппе Мароттой в VIP-зоне.

«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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27%

2.65

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Челси 1
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