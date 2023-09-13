Источник: причиной положительного допинг-теста Погба стала добавка, купленная в США

Стало известно, откуда в организме полузащитника «Ювентуса» Поля Погба могли появиться запрещенные вещества, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, друг 30-летнего француза, имеющий медицинское образование, посоветовал футболисту добавку, которую тот приобрел в США. Он принял ее, несмотря на различия в антидопинговых правилах между США и Европой.

Если эта версия подтвердится, то «Ювентус» сможет перестать выплачивать Погба зарплату или расторгнуть с ним контракт, поскольку вина полностью лежит на игроке.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.