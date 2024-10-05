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Сегодня, 17:35

Источник: «Рома» может вернуть Де Росси спустя три недели после его отставки

Алина Савинова
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«Рома» рассматривает вариант с возвращением Даниеле Де Росси на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, владельцы клуба недовольны хорватским специалистом Иваном Юричем, пришедшим на замену Де Росси, и раздумывает над его увольнением. В «Роме» не исключают вариант с возвращением 41-летнего итальянского тренера, который руководил командой с января по 18 сентября 2024 года.

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Отмечается, что исход матча 7-го тура серии А против «Монцы» может стать ключевым для судьбы Юрича. Игра пройдет 6 октября.

«Рома» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Рома
Серия А

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