Источник: семья Аньелли может продать «Ювентус»

Семья Аньелли может продать «Ювентус», утверждает Tuttosport. Это связано с тяжелым финансовым положением клуба и расследованиями правоохранителей в отношении бывшего руководства.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.