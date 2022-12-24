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Италия

Сегодня, 19:22

Источник: семья Аньелли может продать «Ювентус»

Иван Шитик
Корреспондент
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Семья Аньелли может продать «Ювентус», утверждает Tuttosport. Это связано с тяжелым финансовым положением клуба и расследованиями правоохранителей в отношении бывшего руководства.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

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ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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